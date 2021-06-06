Музыкант и певец Сергей Бабкин показал украинцам снимки с долгожданного отдыха

Как передает Politeka.net, артист пожелал пользователям дорого утра прямо из моря. На своей странице в Инстаграм Бабкин выложил снимок, на котором покупался в море и выходит из воды в цветастых полосатых шортах для плаванья. По его телу стекают капли воды, а лучезарная улыбка свидетельствует, что Бабкин давно хотел на отдых. Так, музыкант отдыхает с семьей в солнечной Турции.

"Всем доброго дня и прекрасных выходных!💚 ", - написал Бабкин.

Недавно Бабкин также показал фото с маленьким сыном, он сказал, что это море, которого они ждали 2 года! Впервые всей семьей Бабкины отправились в Бодрум.
"Красота и вкуснота😋 превзошли все наши ожидания. Впитываем каждую минутку, рассматриваем каждую песчинку, наслаждаемся каждой капелькой! Передаём всем вам Морской Привет!👋🏻", - написал Бабкин.

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Фанаты в комментариях активно высказали свое мнение и пожелали хорошей погоды и настроения на отдыхе: " 👏👏👏Хорошей погоды и отдыха с семьёй!!!!👏👏👏👏👏 ".

Также Politeka писала, что жена Бабкина решилась на изменение внешности, супруга Монатика оценила.