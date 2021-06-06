"Всем доброго дня и прекрасных выходных!💚 ", - написал Бабкин.

Недавно Бабкин также показал фото с маленьким сыном, он сказал, что это м оре, которого они ждали 2 года! Впервые всей семьей Бабкины отправились в Бодрум.

"Красота и вкуснота😋 превзошли все наши ожидания. Впитываем каждую минутку, рассматриваем каждую песчинку, наслаждаемся каждой капелькой! Передаём всем вам Морской Привет!👋🏻", - написал Бабкин.

Фанаты в комментариях активно высказали свое мнение и пожелали хорошей погоды и настроения на отдыхе: " 👏👏👏Хорошей погоды и отдыха с семьёй!!!!👏👏👏👏👏 ".