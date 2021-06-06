Музыкант и певец Сергей Бабкин показал украинцам снимки с долгожданного отдыха
Как передает Politeka.net, артист пожелал пользователям дорого утра прямо из моря. На своей странице в Инстаграм Бабкин выложил снимок, на котором покупался в море и выходит из воды в цветастых полосатых шортах для плаванья. По его телу стекают капли воды, а лучезарная улыбка свидетельствует, что Бабкин давно хотел на отдых. Так, музыкант отдыхает с семьей в солнечной Турции.
"Всем доброго дня и прекрасных выходных!💚 ", - написал Бабкин.
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Фанаты в комментариях активно высказали свое мнение и пожелали хорошей погоды и настроения на отдыхе: " 👏👏👏Хорошей погоды и отдыха с семьёй!!!!👏👏👏👏👏 ".
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