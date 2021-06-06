Певица и актриса Дженнифер Лопес удивила танцем перед телеведущим во время съемок

Пока Дженнифер Лопес заявила, что готовится к съемкам очередного проекта, фанаты решили вспомнить не только о лучших образах звезды, но еще и о ее весьма смелых выходках на сцене. Поскольку Дженнифер считает в своих выступлениях изюминкой именно танцы, им она уделяет много времени по сей день.

Во время интервью в одном из шоу звезда даже наглядно продемонстрировала силу соблазнения танцем. В красном платье с блестками Лопес поддалась ритму и без смущения показала, как правильно крутить бедрами. Не обошлось и без соблазнения, яркий наряд с высоким вырезом на бедре только подчеркнул привлекательность.

Сама Лопес улыбалась и демонстрировала мастерство, которое все еще оттачивает для концертов. К примеру, ради роли в фильме 51-летняя звезда даже училась танцевать на пилоне и брала частные уроки, чтобы исполнить роль правильно.

Отметим, недавно состоялся концерт, в котором хедлайнером вечера стала, конечно же, эпатажная Дженнифер Лопес. Артистка, как обычно, покорила публику зажигательными номерами, успев сменить несколько нарядов. Как видно на фото, короткий костюм совсем не скрывал ее формы и специальное разноцветное белье, которое звезда продемонстрировала.

"Безупречная"; "Это сияние JLO"; "Вот как выглядит шик. Придержите коней, вау"; "Вау, моя королева! Ты выглядишь потрясающе! Мечтаю танцевать с тобой❤️"; "Как вино"; "Отвисание челюсти"; "Ты сумасшедшая", - пишут Лопес в ответ.

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой: "Придержите коней, вау".

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха: "Нет, ну вы видели?".

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка: "Не пропустите...".