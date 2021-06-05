В сети появились архивные кадры семейства Дана Балана, где он с мамой, папой и сестрой

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, который недавно опроверг слухи о романе с украинской дивой Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который тщательно следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту опубликовали удивительные кадры с концертов молдавского мачо, на которых собрали его самые яркие прыжки на сцене.

Оказалось, что Дан тот еще гимнаст и вытворяет перед публикой такое, что сложно поверить. На снимках видно, что во время своих концертов артист не только поет, но еще и демонстрирует свои великолепные шпагаты в прыжках. Так, на одном из снимков видно, что Балан учудил такой шпагат на каком-то модном показе – за ним видно кучку моделей. На еще одном кадре исполнитель запечатлен в момент прыжка прямо на сцене, видимо во время концерта.

В подписи к публикации говорится: "Прыжки-прыжочки Данчика. Листай карусель". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые фото молдавского артиста, восхищаясь его шпагатами. "Просто огонь", "Данчик не перестаёт удивлять", "Молодец. У тебя же прыжки прыжочки как шпагат, это рекорд, очень классно", "Вот это да", "Дан, вроде улыбаешься, а душа рвет и мечет!", "Красавчик", - пишут фанаты под фото Балана.

Напомним, "доказательства" романа Дана Балана и Тины Кароль всплыли в Сети: "Это точно не игра"

А еще Politeka писала, Дан Балан, раскрыв, что у них произошло с Кароль, объявил о новом шансе: "Последний романтик..."

Также Politeka сообщала, что мама Дана Балана устроила Кароль сюрприз, внезапно появившись на сцене.