Популярная певица Ани Лорак опубликовала яркие фото с российского концерта

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Недавно звезда отправилась в гастрольный тур по России, и на своей странице в соцсети показала несколько кадров с очередного концерта.

На новых снимках видно, что Ани сменила несколько образов, она появлялась на сцене в откровенный нарядах, демонстрируя идеальную фигуру и роскошное декольте. Так, на одном из снимков певица запечатлена на сцене в коротком золотистом наряде с бахромой, который подчеркнул все ее прелести. Также есть снимок, на котором звезда позирует в роскошном синем платье с глубокими вырезами, который отлично сел по фигуре.

В подписи к публикации Лорак написала: "НАШ вечер! Наполненный улыбками и вашей любовью! Спасибо каждому, кто разделил с нами этот шоу-концерт #ШоуTheBest". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Самая лучшая", "Лучшая", "Какая вы счастливая, когда на сцене", "Спасибо за эмоции!", "Видно, как вы отдаёте свою энергию на все сто. Будьте такой счастливой всегда", "Очень теплые и красивые фотографии", "Волшебная", "Потрясающий вечер", "Такие вечера не забываются. Настоящая любовь", - пишут фанаты под фото Лорак.

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