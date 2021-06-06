Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво посветил бицепсами

Уже 10 лет известный ресторатор остается бессменным судьей популярного украинского проекта, пишет Politeka.net. Эктор полюбился зрителям, с которыми регулярно делится секретами приготовления разных блюд, а также кадрами из своей жизни.

Сейчас на страницу Эктора в Инстаграм подписан один миллион пользователей сети.

В своем новом посте судья проекта рассказал о путешествиях, поиграв накаченными мышцами. По словам Хименеса-Браво путешествия дарят ему невероятные эмоции.

"Я считал часы до того момента, как самолет приземлится во Львове. Обожаю этот город, людей, которые здесь живут, кухню, архитектуру, могу просто кружить часами по площади Рынок и разглядывать дома", - рассказал ресторатор об украинском городе.

К слову, на фото судья шоу сверкнул накаченными бицепсами в футболке.

Пост за два часа получил более 2000 лайков и много комментариев.

"Приветствуем во Львове", "Обожаю Львов! Любимый город! 👏👏👏👏", "😍 супер", "Welcome to Lviv 😍😍😍 Добро пожаловать ❤️❤️❤️", "да, согласен, один разок там был очень уютный город для отдыха посиделок 😊 и вообще позавтракать поужинать 😋 изысканная кухня 👍❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, в одном из интервью Эктор рассказал, что занимается спортом примерно четыре раза в неделю, и даже во время отдыха старается найти в зал, чтобы пойти на тренировку.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" насмешил кадрами с Ксенией Мишиной, Джамалой и другими звездами: видео.

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