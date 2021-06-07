Певица и актриса Дженнифер Лопес на новой рекламной съемке предстала в стильном спортивном "луке"

Известная исполнительница, которая этим летом отмечает 52-летие, приняла участие в рекламной съемке, где блистала в модном спортивном образе. Поскольку Лопес продолжает привлекать к себе внимание моложавым видом и подтянутой фигурой, все чаще поклонники у нее спрашивают, как она держит себя в такой форме.

Как можно заметить, на съемке Лопес чувствовала себя уверенно и непринужденно, а ее фигура действительно очень подтянутая и не выглядит не ухоженно. Это и не удивительно, ведь, по словам Дженнифер, она тренируется три-четыре раза в неделю, ходит на йогу и занимается танцами.

Лопес на съемках в красном костюме смогла подчеркнуть все свои достоинства. Причем не обошлось и без явного восхищения ее внешностью в целом. Сияющая кожа и лицо без морщин вызывают удивление у сверстниц знаменитости, ведь она выглядит на несколько десятков лет моложе. Часто звезду даже обвиняют в злоупотреблении уколами красоты, хотя артистка все отрицает.

Совсем недавно отгремел концерт, в ктором Лопес выступила первой и покорила больше, чем другие артисты, причем Лопес удалось утереть нос даже молодым артистам. За короткий период времени она сменила несколько нарядв и смогла подчеркнуть достоинства и мастерство лучшим образом. Чтобы достойно выступать, Лопес обычно тщательно готовится с командой.

Фанаты были восхищены: "Straight Face Gang Wya?; С любовью всем, кто это читает; мне бы быть такой же хорошенькой, дама на миллион; Я так взволнован, люблю тебя; да она как горит в огне. Я так взволнован и знаю, что это будет шедевр!".

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