Российская певица украинского происхождения Наташа Королева похвасталась подарком от любимого
Как передает Politeka.net, новое фото исполнительница опубликовала на своей страничке в Instagram.
Не так давно Наташа Королева и Сергей Глушко (более известен как Тарзан) отметили годовщину своих отношений - 47-летняя певица и 51-летний танцор вместе уже 20 лет. По этому случаю влюбленные отправились на Мальдивы.
Уже по возвращению с райского курорта Тарзан не перестает баловать подарками свою возлюбленную.
"Вдохновлять - самый ценный мой талант! Спасибо любимый, портрет прекрасен! Чую, скоро будем открывать картинную галерею из твоих работ!", - поблагодарила Королева Сергею за портрет.
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В комментариях под постом поклонники певицы восхитились креативом Тарзана и засыпали возлюбленных лестными словами.
"Боже как же красиво!!! Наташа у вас очень талантливый муж!!! Здоровья и счастья вашей семье!", "Вот это да, так он художник", "Думаю, что пора бросать стриптиз и заняться живописью!!!!! К вершинам никогда не поздно идти!", "Ему надо рисовать на заказ", - писали под постом артистки.
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