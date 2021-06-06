Жена украинского певца и музыканта Сергея Бабкина, Снежана, покривлялась на камеру

Снежана Бабкина - артистка, которая занимается танцами, а также с недавних пор занялась блогерством, передает Politeka.net. В своем аккаунте Инстаграм Снежана рассказывает о том, как медитировать.

А в новом посте звезда удивила внешностью и поведением. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Звезда была в красивом платье и кепочке, она кривлялась, пройдясь странной походкой.

"Когда мама не успела днем помедитировать 🤣", - написала артистка.

За 13 часов публикация собрала почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Рвань ))))))", - написала звезда "Квартал 95" Юрий Ткач.

"🔥🔥🔥😂😂😂😂😂👏👏👏👏 это можно просматривать бесконечно! Спасибо за потрясающее настроение!", "😂 вы супер", "Ахах, крутая", "Супер,актриса!🔥", "Ахахах 🔥❤️", "🤣🤣🤣💣Лучшая❤️🔥🔥🔥", "Супер😂😂😂😂😂😂", "Обожаю", "Как быстро растут чужие дети😮", "🤣🤣🤣🤣🤣классная такая", "Афффигеть. Ржу не магу😂", "Оёёй, это сильно 🤣🤣🤣🤣🤣", "Ахахха обожаю😍", "У меня так тоже бывает)))", "просмотрела 10 раз👍👌после этого видео и медитация не нужна😂🤣😂🤣😅", "Нереально Гениально👏👏👏😂", "Какое там настроение - дурка", - написали остальные пользователи сети.

Напомним, Снежана Бабкина рассказала, что медитация для нее - это основа настроения, настроя, реализации мечты, гармонии с собой, увеличения ресурса, расширение энергии, исцеление от обид.

Напомним, Многодетная мать Снежана Бабкина показала яркое семейное фото с самым младшим сыном: "Какие вы классные".

Как сообщала Politeka, Жена Сергея Бабкина показала лицо вблизи и удивила откровением: "Как так могло произойти?".

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