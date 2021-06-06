Телеведущий и его семья нарвались на комплименты

Известный украинский шоумен, ведущий популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник показал жену и детей

Уже более 10 лет супруги Григорий и Кристина Решетник вместе, сообщает Politeka.net. Супруги воспитывают троих детей Ивана и Дмитрия, и самого младшего - Александра.

Семья часто проводит время вместе, и делится кадрами в Инстаграм.

Так, Кристина Решетник опубликовала фото, на котором позировала вместе с мужем и детьми. Семейство нарядилось во все белое и выстроилось в профиль, глядя в одну точку.

Фото получилось милым и оригинальным.

"Это фото - магическое! Когда смотрю на него, аж мурашки - сколько красивых детей мы с Любимым родили ❤️", - написала Кристина.

За полчаса публикация собрала около 6000 лайков и много комментариев. Снимок оценила сама прима-балерина Екатерина Кухар из "Танців з зірками", написав: "😍😍😍".

"Боже! Какое фото бомбическое ❤️", "Очень сильно", "А носики то мамины))", "Ваууу😮 хорошо придумано ... 🔥", "Класс", "Вау❤️", "Это очень красиво 😍", "Очень крутое фото! 🔥", "Люблю", "И все же хотелось бы, чтобы в конце была девочка, вот была бы моделька!", "Очень хорошее и магическое фото !!! 😍", "Класс", "Невероятное ✨🔥семейное фото😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, по словам Кристины Решетник, ее муж активно помогает ей с детьми. По словам девушки, супруг и подгузник поменяет, и спать уложит, и погуляет.

Напомним, Ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал свадебным снимком: "Красавчик".

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