Знаменитая актриса и экс-Холостячка Ксения Мишина показала необычный момент из своего отдыха

Не так давно актриса отправилась на отдых вместе с семьей, где активно восстанавливается, любуется природой и наполняется вдохновением. Именно это, со слов Ксении, ей и было необходимо после нескольких проектов, за которые она бралась.

Во время отдыха также не обошлось и без неожиданных моментов. Решив подняться на гору при помощи канатной дороги, звезда залюбовалась красотой окружающей среды и была очень удивлена, когда на довольно большой высоте они резко остановились.

«Конечно немного стремновато ехать на советских штуках ездить, но ради такой красоты… Вы только посмотрите, как удивительно. Ой, мы остановились?» - записывая стори, спросила вслух артистка.

После этого она оставила подпись, подметив этот самый момент сразу после своих слов, очевидно, звезда немного разволновалась: «Как в фильме ужасов! Вдруг остановились над самой расщелиной!» . После уже Ксения написала, что все хорошо и они продолжают заниматься планами на этот отдых, который спланировали заранее.

Ранее в программе "Українські сенсації" Ксении напомнили о ее прошлых отношениях. Девушка рано вышла замуж, когда еще училась в университете, ответив на ухаживания мужчины на десять лет ее старше. Когда она забеременела, муж резко переменился в характере. Зная, что она зависит от него финансово, всячески манипулировал и издевался.

Не выдержав, актриса позвонила маме и попросила забрать ее из "этого ада". Так, она сбежала в Севастополь и родила сына Платона уже там. Сейчас мальчику 9 лет и он, по словам Мишиной, ни разу не спрашивал, где его отец.

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