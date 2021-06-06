Звезда продемонстрировала все, что может

Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", похвасталась своих талантом

Звезда - творческая личность, которая с юных лет занимается музыкой, передает Politeka.net. Красотка обладает невероятным голосом, но также очень привлекательной внешностью.

В каждом новом кадре Злата восхищает своих поклонников.

Так, певица опубликовала видео, записанное в машине. На кадрах Злата предстала при макияже. Красивые тени сияли на ее веках, а черные стрелки у ресничного края прибавили образу яркости. Огневич нанесла на губы блеск коричневого оттенка, подчеркнувший пухлость ее губ. Такой образ завершили романтичные кудри и косуха.

На кадрах украинская знаменитость показала свой талант, которым влюбила в себя миллионы украинцев - она исполнила известную всем композицию "Не йди" певицы Гайтаны и группы "С.К.А.Й".

"Моя любимая песня. Эта песня просто любовь", - написала Огневич.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Злата Огневич (Инна Бордюг - настоящее имя) с раннего возраста занимается музыкой. Девушка окончила музыкальный институт по специальности «джазовый вокал».

За время своей карьеры звезда получила множество наград.

Звезда скрывает свою личную жизнь, однако известно, что у нее было несколько романов, которые закончились. Красотке хотелось бы встретить настоящую любовь, именно поэтому она решила стать героиней шоу "холостячка.

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