В сети опубликовали необычное видео выступления "тайной жены" Олега Винника Таюне

Как сообщает Politeka.net, певица Таюне (Таисия Сватко), которую называют "тайной женой" Олега Винника, является также его бэк-вокалисткой. Певица также дает концерты и без своего визави и имеет собственный фан-клуб из верных поклонников. Так, недавно на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных красотке, появилось яркое видео с вступления артистки. Правда в ролике звучит не ее песня, а другая композиция.

На видео можно заметить, что Таисия уверенно держится на сцене. Для выступления она выбрала экстравагантный наряд – на ней облегающий латексный комбинезон на молнии, которая слегка раскрыта в зоне декольте. этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру и пышный бюст певицы. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

Поклонники в восторге от нового видео с Таюне, звезду засыпают комплиментами и восторженными комментариями. "Вау, вот это талант", "Классная Таюне", "Супер", "Красотка, цветочек, талант, умница", "Такая красивая", "Просто красотка", "Какая фигура", "Красотка", - пишут поклонники в комментариях к видео.

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, натянув на себя узкие джинсы, похвасталась огромным букетом: "Похожа на весну!".

Как сообщала Politeka, Появилось видео, что сердцеед Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей Элиной Иващенко: "Теперь ждем…".

Также Politeka писала, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, утонув в цветах, ослепила безупречной улыбкой: "Сводит всех с ума".