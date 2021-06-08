Певица Ирина Федишин решила повторить "подвиг" актрисы Ольги Сумской
Так, 34-летняя звезда объявила о новой свадьбе, но со старым супругом. Ирина хочет освежить узы брака повторной церемонией. Событие певица приурочит к 15 годовщине своей семейной жизни с продюсером Виталием Челноком.
О своих планах Федишин рассказала в программе "Світське життя". Влюбленные решили устроить пышную гулянку.
"Мы готовим сюрприз! Это не просто будет семейно-родственное свадьбы, а очень большая свадьба", - заинтриговала артистка.
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Также звезда добавила, что платье пока не приобрела, впрочем, уже начала присматриваться к свадебному наряду.
Отметим, Федишин и Челнок поженились 29 июля 2006 года. Пара воспитывает двух сыновей - 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.
Примечательно, что до этого освежить свои чувства решила еще одна знаменитая пара в украинском шоубизе - актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк. В этом году они отметили 25 годовщину. 14 мая знаменитости еще раз заключили брак и отпраздновали событие в кругу в небольшом кругу друзей и родственников. Жених появился перед публикой в черно-белом костюме с бабочкой, а невеста была в приталенном мерцающем платье, длинной белой фате и бежевых лодочках.
Возможно, "подвиг" актеров воодушевил Федишин повторить нечто подобное, чтобы как-то по-особому отметить годовщину с мужем.
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