Телеведущая Леся Никитюк растрогала поклонников яркими кадрами со своим меценатом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка часто радует фанатов яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз звезда решила показать, как проводит время со своим "меценатом" – песиком Рафиком.

Несколько лет назад белого пушистого песика Лесе подарил бывший парень. С бойфрендом звезда рассталась, а Рафик остался с ней и теперь еще зарабатывает ей деньги. Именно поэтому телезвезда шутливо называет домашнего любимца своим меценатом. В сторис Никитюк показала яркие кадры воссоединения с любимцем – она снова вернулась из Киева в родной Хмельницкий, где живет ее Рафик.

На кадрах видно, что счастливая Леся лобызается со своим песиком, потом она взялась его купать, так как он сильно испачкался. А потом показала, какую забавную шапочку ему подарила. "Боже, какой подарок. Кто такое купил? Кто купил? Леся купила шапочку, купила шапочку. Теперь ты маленький жучок", - весело обращается Никитюк к своему Рафику.

Также звезда показала милое утреннее фото своего любимого песика - вот с каким красавчиком она просыпается по утрам.

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