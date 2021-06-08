Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, чем занимается ее муж

Екатерина Кухар ее муж, коллега Александр Стоянов, вместе уже более 10 лет, сообщает Politeka.net. Пара воспитывает двоих детей, сына Тимура и дочь Анастасию. По словам звезді, они с мужем каждій год спасают маленьких птенцов.

А на недавних кадрах звезда показала, как перед началом спектакля отдали маленьких птенчиков в надежные руки.

"Прошлой весной спасали щегла. Наверное, какая-то особенная карма. За нашими воробушками приехали, оказалось, что это воробушки", - сказала на видео звезда.

"Самое чудесное, что все ребята так сплотились и каждый пытался помочь: поехали покупать пищу, бегали по очереди кормить", - написала Кухар.

Недавно Екатерина показала, что ее муж с другом, коллегой Борисом Яструбом, подобрали "малышей".

На кадрах двое мужчин кормили крошечных птенцов молоком.

"Подобрали новорожденных птенчиков и взялись их спасать", - подписала кадры балерина.

Позже звезда записала еще одно видео, где двое артистов также ухаживали за птенцами.

"Папа Боря и мама Саша", - произнесла Кухар.

"Европейская семья: папа Боря и мама Саша", - смеясь, кто-то произнес за кадром.

А следующие кадры подписаны так: "Каждый год я занимаюсь спасением птиц... Прошлой весной спасали щегла. Наверно, какая-то особенная карма".

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" укатила на курорт, впечатлив развлечениями не по погоде: фото красотки.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" впечатлила Сумскую, показав, от кого унаследовала свою внешность: "Катюша, как...".

Также Politeka писала, Муж Кухар из "Танців з зірками" поразил обращением к другой женщине, в сети ахнули: "Какие слова...".