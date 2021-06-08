Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, чем занимается ее муж
Екатерина Кухар ее муж, коллега Александр Стоянов, вместе уже более 10 лет, сообщает Politeka.net. Пара воспитывает двоих детей, сына Тимура и дочь Анастасию. По словам звезді, они с мужем каждій год спасают маленьких птенцов.
А на недавних кадрах звезда показала, как перед началом спектакля отдали маленьких птенчиков в надежные руки.
"Прошлой весной спасали щегла. Наверное, какая-то особенная карма. За нашими воробушками приехали, оказалось, что это воробушки", - сказала на видео звезда.
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"Самое чудесное, что все ребята так сплотились и каждый пытался помочь: поехали покупать пищу, бегали по очереди кормить", - написала Кухар.
Недавно Екатерина показала, что ее муж с другом, коллегой Борисом Яструбом, подобрали "малышей".
На кадрах двое мужчин кормили крошечных птенцов молоком.
"Подобрали новорожденных птенчиков и взялись их спасать", - подписала кадры балерина.
Позже звезда записала еще одно видео, где двое артистов также ухаживали за птенцами.
"Папа Боря и мама Саша", - произнесла Кухар.
"Европейская семья: папа Боря и мама Саша", - смеясь, кто-то произнес за кадром.
А следующие кадры подписаны так: "Каждый год я занимаюсь спасением птиц... Прошлой весной спасали щегла. Наверно, какая-то особенная карма".
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