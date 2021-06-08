Известная певица Тина Кароль на специальном кастинге вызвала бурю эмоций и группы танцоров

В этом году певица Тина Кароль будет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, ради которого устроила самый крупный кастинг подбора танцевальной команды (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

После того, как звезда заявила об активной подготовке к масштабному супер-шоу, она начала работу с коллегами и успела засветиться на кастинге с бывшим партнером по шоу "Танці з зірками" Юлии Саниной.

Со слов хореографа-постановщика Дмитрия Жука и Марины Кущевой, кастинг для них стал самым масштабным за последние года. Около 400 человек пришли бороться за возможность выйти с поп-дивой на одну сцену.

Как видно в ролике, записанным под песню самой Тины «Скандал», звезда тоже участвовала в отборе танцоров.

Не обошлось и без эмоций, кто-то хотел схитрить и пришел на второй тур, когда проиграл в первом, а кто-то не смог сдержать слез от проигрыша и поделился надеждами на будущее.

Фанаты тоже поддержали обсуждение кастинга:

«Круто, что девочки из балета "Интонации" тоже пришли. Ностальгия😏; Как же приятно смотреть закулисные сьемки, этапы подготовки); ну и условия поставили, соответствуют статусу) А Жук-то я смотрю поднялся после танцев с Саниной. Его счастливый билет в шоубиз; Даже жалко, что ролик короткий; Ожидается полный шкандаль на Атласе! 😍; Вот все таки скандал это хитяра».

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".