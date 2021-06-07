Фронтвумен Go_A Катя Павленко выдала, как на самом деле изменилась ее жизнь после "Евровидения 2021"

Как известно, украинцы Go_A вернулись из Роттердама с 5-м местом и триумфом, который даже сами не ожидали. Их шедевральная песня Shum произвела фурор не только на зрителей, но и на других участников конкурса. Павленко раскрыла детали для украинского глянца Vogue, как изменилась ее жизнь после международного вокального конкурса.

"Многое. Во-первых, изменилось отношение людей. Меня часто узнают на улице. Недавно я вышла из дому и поняла, что меня ждут школьники — они узнали в сториз, где я живу, и ждали меня утром на улице. Каждый раз удивляюсь таким сюрпризам и не могу к этому никак привыкнуть... Меня это до сих пор удивляет. И особенно то, что пишут в соцсетях", - сказала Катя.

По словам Кати, например, старшее поколение приписывает одно, а младшее — иное. Кто-то, например, выдумал целый роман с вокалистом итальянской группы Måneskin, победившими в Евровидении. Интересно наблюдать...

Солистка Go_A призналась, что появилось много приглашений в Европу, также много концертов запланировано по Украине. Пытаемся это систематизировать. Плюс меня еще начали приглашать в качестве спикера на различные мероприятия с мотивирующими выступлениями. И есть предложения от европейских лейблов.

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