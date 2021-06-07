Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вместе со своим коллегой и мужем, Юрием Горбуновым, отправились в родные места
Супруги отправились в гости к родителям Осадчей, откуда поделились яркими кадрами, сообщает Politeka.net.
Отметим, Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в семье гендиректора ГП ПО «Киевприбор» Александра Владимировича и домохозяйки, Анны Павловны.
Звезда вместе с мужем решила навестить родителей по случаю дня рождения отца.
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Красотка поделилась кадрами совместного времяпрепровождения в своем Инстаграм. Беременная телеведущая позировала в красивом белом платье от известного украинского дизайнера.
На одном из кадров Катя показала не только своего отца, но и мать, которая выглядела весьма моложаво в красивом платьице и очках. Стоит отметить, что Анна Павловна впечатлила стройной фигурой рядом с беременной дочерью.
Также Осадчая сделала пост, в котором рассказала о погоде.
"Уверенной походкой идем в лето 👯♀️ лето на встречу тоже шагает, но неуверенно - полдня солнце, полдня дождь. А какая у вас погода?", - написала ведущая.
"Счастья вашей семье!", "Катя, поздравляю Вас !!! ❤️❤️❤️", "🔥 Катюша,вы очень красивая", "Вы прекрасны и платье прекрасная 😍😍😍. Таким теплым и ярким фото действительно можно призвать теплые дни 🥰. А погода была солнечная 🙌", "Лето- чудесная пора года, когда можно покрасоваться в красивых платьях))👗", - прокомментировали пользователи сети.
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