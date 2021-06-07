Певица Санта Димопулос показала яркий кадр с отдыха в Греции и обратилась к фанатам за советом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая участница трио "ВИА Гра" и звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Недавно красотка выложила на своей странице очаровательный снимок с отдыха в Греции, а в подписи к нему обратилась к фанатам за советом – куда пойти и что посмотреть в этой стране.

На новом снимке Санта запечатлена в интересной темной локации и весьма соблазнительном образе. Как видно, перед камерой певица появилась в белоснежных джинсах с разрезами и коротеньком черном топе. Этот наряд красиво подчеркнул изящные формы и рельефный пресс артистки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице стильные прозрачные очки, она загадочно смотрит прямо в объектив.

В подписи к публикации Димопулос написала: "Привет, прекрасная Греция! Последний раз в Афинах была в 14 лет. Напишите в комментариях обязательные места для посещения. Очень жду ваши рекомендации. У меня всего пару дней". Пользователи тут же кинулись комментировать новое фото Санты, засыпая ее комплиментами и советами. "А, какая красивая, Санта", "Красивая", "Шикарная", "Необыкновенно красивая Санта", "Вау, какой пресс", "Акрополь, поездка на острова", "Ну какая же Санта красотка", "Мыс Сунион", "Прекрасная Санта в прекрасной Греции", "Афины прелесть, но рядом остров Идра", - пишут в комментариях.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" восхитила результатами тренировок в спортзале: "Идеально".

Как сообщала Politeka, Расслабленная Димопулос из «Танців з зірками» развалилась на диване, впечатлив признанием: "Мне нравится…".

Также Politeka писала, Фигуристая Димопулос из "Танців з зірками" в бикини свела с ума фантастическим пейзажем: "Амазонка".