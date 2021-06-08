Популярная актриса Анна Саливанчук поделилась чувственным видео с поучительной притчей

После операции на шее долгое время актриса отсутстовала в социальной сети и только спустя месяц молчания решила завести вторую страницу по причине неизвестной блокировки первой. Теперь звезда активно показывает свою жизнь, говорит о личном и хвастается кадрами со съемок.

В ролике Анна предстала в простом и «уютном» имидже на белоснежной постели. Весело дурачась и наслаждаясь моментом, Саливанчук выглядела весьма счастливо:

«Солнце и Ветер поспорили, кто сильнее. И Ветер сказал:

«Я докажу, что сильнее. Видишь, там старик в плаще? Бьюсь об заклад, что смогу заставить его снять плащ быстрее, чем ты».

Солнце спряталось за тучу, а Ветер начал дуть все сильнее и сильнее, пока не превратился почти в ураган.

Но чем сильнее он дул, тем крепче закутывался старик в свой плащ.

Наконец Ветер стих и прекратился.

Тогда Солнце выглянуло из-за тучи и ласково улыбнулось путнику. Путник согрелся под жаркими лучами солнца, повеселел и снял плащ.

И Солнце сказало Ветру, что ласка и дружелюбие всегда сильнее ярости и силы. А вывод здесь простой. Будьте добрее!❤️», - пишет Анна.

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"Ещё одна моя мечта сбылась! Пока меня не было в Инстаграм. Бог все видит и слышит. И если Вы что-то потеряли, то обязательно найдёте. И я нашла! Ту роль, о которой мечтала давно. Роль полицейского! Во мне всегда видели сексуальную красавицу, стерву. Но нет! Я могу оставаться сексуальной красавицей и при этом играть серьезные роли", - заявила Саливанчук.

По ее словам, в новом телепроекте, она будет играть "сильную, уверенную в себе женщину, майора полиции, которая руководит отделом".

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