Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", предстала в компании высокого блондина

35-летняя артистка пока не смогла устроить свою личную жизнь, передает Politeka.net. В одном из интервью звезда рассказала, что ее профессия усложняет жизнь с мужчинами.

По словам артистки, она всегда предупреждает, что может пропадать на съемках и концертах. Сначала возлюбленные певицы принимают такое условие, но позже они начинают ревновать Злату к работе, а также требуют сделать выбор между ними и ее профессией.

В прошлом году у звезды произошел болезненный разрыв отношений, которые она считала совершенными. А свои идеальные отношения исполнительница видит такими, где у пары есть развитие и дело, в которое они вовлечены душой. Именно настоящую любовь Огневич мечтает встретить на проекте.

При этом в ее Инстаграм иногда появляются снимки с разными мужчинами. На новом фото в сторис звезда позировала в белом платье, прижавшись к высокому блондину.

"Талантливый, светлый! Ты так любишь жизнь и свою профессию. Очень меня вдохновляешь!!! Твори и летай. С днем Рождения", - написала певица.

Таким образом, Злата поздравила украинского режиссера шоу и клипмейкера Германа Ненова, который известен своими работами с Олей Поляковой, NK (Настя Каменских), Ириной Билык, Натальей Могилевской, Олегом Винником, группами Время и Стекло, НЕАНГЕЛЫ, KAZKA и другими.

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