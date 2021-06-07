Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова показала необычные фото и заговорила о дружбе

Как сообщает Politeka.net, телеведущий и шоумен Никита Добрынин один из немногих, кто нашел свою любовь на проекте "Холостяк". Избранницей красавчика стала популярная нынче блогерша Даша Квиткова. Парочка не скрывает свою жизнь и часто делится с фанатами в соцсетях новостями и фото. Так, в своем Instagram Даша часто показывает фанатам свои беременные фото, а в этот раз решила "скрыть" интересное положение и показала лицо крупным планом.

На новых черно-белых фотографиях Квиткова появилась в величественном и очень красивом образе. Она позирует в темном топе на тонких бретельках и с пиджаком на плече. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж, она с серьезным идеальным лицом сморит в объектив фотографа.

В подписи к фотографиям Даша заговорила на тему дружбы и работы с друзьями. По словам блогерши, хороший друг – не равно хороший партнёр или сотрудник. "Поверьте, проще найти нового сотрудника, чем нового друга. Берегите свою дружбу, работу и нервы. Я друзей своих люблю, но лучше не смешивать дела и отношения", - отметила Квиткова.

Поклонники в восторге от новых снимков Даши, ее засыпают комплиментами в комментариях. "Вау", "Эталон красоты", "Ох, какая красивая!", "Красотка", "Кто фотограф?", "Ух, какая крутая, огонь", "Шикарная", "Красива", "Какая горячая", "Очень красивая", - пишут фанаты в комментариях к фото.

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