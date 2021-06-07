Известный телеведущий и актер Юрий Горбунов вместе с женой, Катей Осадчей, отправились в "мини-отпуск"

Супруги сейчас ждут второго ребенка, передает Politeka.net. Первый сын пары, Иван, родился в 2017 году.

Сейчас влюбленные находят время не только на работу и семью, но и на отдых. В своих аккаунтах Инстаграм пара публикует фото, сделанные в Турции.

Осадчая присела на берег в купальнике, продемонстрировав свою спину. Завершили ее образ солнцезащитные очки. Она улыбалась, наслаждаясь времяпрепровождением.

"Идеальный понедельник 😉 #turkey", - написала Осадчая.

За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"Самое время сапать огород. Пошла😩 а ещё ведро борща детям приготовить🤦‍♀️", "Вы такая волшебная 😍😍😍 вдохновляюсь))) тоже теперь хочу на отдых 🙌", "Красивое фото", "и я так хочу 😍 супер, идеальный 🥰", Хорошего отдыха", "Хорошего отдыха 😍 где это такая красота? 🔥", "Красивый купальник", "Хорошее начало недели ❤️", - написали пользователи сети.

А Юрий Горбунов порадовал совместным фото, на котором обнимался вместе с женой.

"Два дня командировки в приятном месте - как маленький отпуск!", - написал ведущий.

"Клаааасс", "Я хотела бы на море, но ... Нет средств", "Таки да! Вы достойны отдыха однозначно", "Хорошего отдыха Вам", "Вау 🔥 это очень круто, когда работа приносит удовольствие 😍", "Теплого и радостного отдыха!❤️", - написали пользователи сети.

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