Известный исполнитель Виталий Козловский сменил внешность и появился в необычном месте

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский артист и шоумен Виталий Козловский опубликовал на своей странице в Instagram несколько ярких кадров с вечеринки на природе. На новых фотографиях артист удивил поклонников переменами во внешности – он неожиданно стал блондином. Оказалось, что перекрасить волосы в светлый оттенок певец отважился ради съемок нового клипа, при этом его густая борода осталась темной.

На новых фотографии Виталий запечатлен на каком-то мероприятии, он позирует среди толпы красивых девушек в вечерних нарядах. Перед камерой он появился в темных брюках и пестрой черно-белой рубашке, под которой выглядывает белая майка, а дополнил свой образ необычными украшениями на шее.

В подписи к фотографии Козловский оставил, похоже, строчку из своей новой песни: "А ты сегодня пьяна и эта музыка доктор…". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новый образ и снимки певца, засыпая его комплиментами и вопросами о новой песне. "Скорая музыкальная помощь", "Какой красивый", "До глубины", "Жду. Очень песня по душе. Супер! Скорее бы услышать её", "Когда-когда-когда?", "Жду с нетерпением", "Красавчик", "Ух, красавчик", "Представляю себя с ним на пикнике", - пишут фанаты под фото Виталика.

Напомним, Разговорчивая Цибульская вывела Козловского из себя, кадры перепалки: "Коза!".

Как сообщала Politeka, Неженатый Козловский неожиданно появился с маленькими девочками: "Обернешься, а кумир уже с двумя детьми".

Также Politeka писала, Козловский неожиданно сменил внешность и удивил признанием: "Ох, и как тут не зазвездиться".