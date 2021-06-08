Известная певица Ани Лорак в стильном образе рассказала, к чему готовится

Артистка уже много лет живет и работает в России, из-за чего в Украине ее называют предательницей, пишет Politeka.net. Сейчас певица активно гастролирует по городам страны-агрессора.

Очередным постом о своем новом концерте Ани поделилась в Инстаграм.

На фото исполнительница позировала в черном кожаном жакете и светло-голубых джинсах. Образ завершили стильные аксессуары, в частности очки с полупрозрачными стеклами. Лорак держала в руках чашку и улыбалась, глядя в камеру.

"Начинаем нашу насыщенную неделю в Туле🔥 Встречаемся в зале ровно в 19:00💋", - написала звезда.

За час публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Как же я жду", "Удачи вам,Дива!😘 Любим!", "Удачного концерта, Дива!", "Красавица ❤️

Удачи 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Мысленно всегда с вами 😍", "Зажгите их серда❤️🔥", "Шикарная😍", "Отличного концерта! ❤️", "Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен Гений!!!💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖Восхищению нет предела!!!💋💋💋", "Шикарная Дива ❤️❤️❤️ Удачи на концерте 🙏🏻", "🔥🔥🔥🙌🙌🙌🙌Каролиночка, желаю душевного выступления и как всегда на высшем уровне!!!! ", - написали пользователи сети.

Отметим, Ани Лорак в 42 года выглядит очень стильно и всегда следует трендам. Красотка обладает чувством стиля, именно умело сочетает модную одежду с аксессуарами.

Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев впервые вывел на сцену своего маленького сына

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