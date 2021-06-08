Певица и актриса Дженнифер Лопес в 51 год не скрывает своих достоинств фигуры

Известная исполнительница сейчас задействована в разных проектах, но это не мешает ей сниматься для рекламных фотосессий, показывать линейку своей косметики и удивлять кадрами в модных образах, что не скрывают ее фигуру.

Чаще всего на фан-аккаунтах, посвященным творчеству и жизни артистки, появляются кадры с Лопес, которые сама она обычно не публикует. Также в сети есть много личных снимков с Лопес. К примеру на одном из таких, звезда позировала лишь в одной простой маечке на тонких бретельках.

Золотистый загар при правильном освещении сделал кожу знаменитости блестящей и безупречной, а сама она без должных усилий раскрыла свои соблазнительные черты с правильного ракурса. Чтобы выглядеть ухожено и моложе своего возраста, Дженнифер много трудится. Причем часто ее даже обвиняют в использовании уколов красоты – настолько молодо она все еще выглядит.

В одном из интервью Джей Ло рассказала, что даже на вечеринках или встречах с друзьями, она заказывает что-то полезное, не пьет и просто старается полезно питаться. Причем ради фигуры Дженнифер никогда не отказывается от посещения спортзала. Алицо вообще фанатично боится, поэтому всегда увлажняет, питает и делает скрабы.

«Такая красивая 😍 к бою готова; Так тебя люблю !! Счастливая пятница у тебя была, Джен; Королева; Всегда так потрясающе; Ясс королева свечение безумное; Ух! Пылающий огонь; ты такая потрясающая, вау😻 Черт возьми, твои селфи - что-то еще лучшее; Такая красивая; Ты такая красивая 🥺❤️; хах- хватит дух захватывать! 🥺;ты всегда светишься 😍», - пишут пользователи.

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