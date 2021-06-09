Телеведущая Катя Осадчая восхитила редким фото со своим взрослым сыном

Как известно, звезда дважды состояла в браке. Первым супругом Осадчей с 2001 по 2004 год был бизнесмен Олег Полищук, от которого у нее есть сын Илья.

Осадчая практически не показывает фото старшего сына, но по случаю его выпуска сделала исключение.

«Мой выпускник ❤будто только у меня был выпускной, а уже у Ильи :) и будто только шли в первый класс, а уже Илья будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом», - написала она.

Снимок вызвал бурную реакцию не только поклонников Осадчей, но и украинских звезд.

«Фантастические Поздравляем сердечно! Мамина гордость», - написала Ольга Сумская.

«Какой красавчик», - восхитилась Наталка Денисенко.

«Как сильно на тебя похож😍 Поздравляю вас», - написала ведущая Татьяна Терехова.

«Очень похожи», - отметил Виталий Козловский.

Ранее Осадчая рассказывала, что старший сын сам попросил удалить все его детские фото в соцсети.

«Когда Илья подрос и понял, что такое соцсети, то попросил, чтобы я удалила из соцсетей все его фотографии в маленьком возрасте. И я поняла, что мы за ребенка решаем, показывать его или нет. А потом он вырастает и этого не хочет. Поэтому подумала, если буду показывать Ивана, он, когда вырастет, спасибо мне за это не скажет», - признавалась телеведущая.

С 2017 года Осадчая состоит в браке с коллегой Юрием Горбуновым. Пара вместе воспитывает сына Ивана, и ждет появления на свет второго наследника.

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