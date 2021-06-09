Известная певица Тина Кароль в компании Дана Балана восхитила естественным и смущенным видом

Долгое время после финала песенного шоу, в котором оба артиста присутствовали в роли членов жюри, ходили слухи об их отношениях. Тина и Дан только подогревали сплетни совместными фото и кокетливыми моментами на видео. Остальное фанаты додумали сами.

Лишь спустя несколько месяцев Дан подчеркнул, что все было подано, как романтическая привязанность на шоу, но не более. Тем не менее, поклонники любят постить личные фото звезд и восхищаться их тандемом (Тина и Дан записали две совместные песни, которые быстро стали популярны).

Один из кадров, сделанный во время их работы над проектом, снова привлек внимание фанатов. Смущенная Тина прикрыла лицо ладонью, тогда как Балан расслабленно позировал рядом и приветливо улыбался.

«Вы такие милые💞; Вы вместе? Какие красивые; Зачем показывать то чего нет?; Супер вы такие классные👍; доброе-предоброе утро получается; Добрый день, пусть будет удачным; Класс; пусть будут всегда вместе, прекрасная пара», - отвечают в сети.

Также на странице «ФанТина» в Инстаграм появился пикантный отрывок с выступления артистки в черном наряде. Смелые вырезы, непривычный дизайн и танец, благодаря которому Кароль раскрывается с новой стороны, не оставили никого равнодушными.

В последнее время звезда не раз подчеркивала, что отступает от привычного стиля и уже готова идти к новым направлениям, поэтому поклонники все еще учатся принимать новые образы исполнительницы.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".