Украинская "Роксолана" Ольга Сумская не стесняется показать себя без косметики и фильтров перед поклонниками
Не так давно актриса театра и кино рассказала о своих долгожданных гастролях. Теперь в Стори Ольга показывает не только кадры из дома, но и снимки с преображением, из-за кулис и с самих выступлений. Не обходится и без домашних фото без макияжа, так как Сумская предпочитает показывать себя разной.
В разделе Стори актриса опубликовала серию кадров, на которых предстала в одном банном халате и без косметики. Рассказывая о том, как она ухаживает за кожей, звезда не стеснялась камеры.
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Не секрет, что артистка много уделяет времени себе и те процедуры, которые она по каким-то причинам не может сделать в салоне, делает дома сама. В том числе и маски, а также различные полезные вещи.
К слову, с макияжем звезда выглядит максимально натурально, что показала и на других кадрах из отдыха после концерта:
«Цвета лета🌼 ... Мы тут спорим, так это рапс или гречка цветет? 🌞Я говорю, что все рапс ... А сколько ее сейчас по Украине! Такое впечатление, что большинство полей засеяны именно этой культурой. Но она очень вредна для земли, не так, друзья? 🤔🧐», - обращается Ольга.
Фанаты ответили: «Рапс. Гречка белым цветом цветете🤷; Ольга, какая вы красивая 😍😍😍 неимоверная !!! 🔥; Рапс👏; Красота в красоте 👍💚; у меня мечта встретиться с вами и увидеть настоящую Роксолану; Олечка, очень красиво! Но почему вы не сняли красно-черную куртку? Очень зрение режет на такой природной нежности!; Красота вокруг нас! ❤️❤».
Ранее мы писали, что 54-летняя актриса вместе с мужем Виталием Борисюком сейчас гастролирует со спектаклями по городам нашей страны, радуя поклонников своей мастерской игрой. Взамен нестареющая красотка получает уйму комплиментов и необычные подарки. Один из них особенно впечатлил Сумскую, что она даже захотела им похвастаться.
"Еще таких букетов у нас не было! Юрочка... это практически мой рост, вы посмотрите, какие розы! Благодарю!", - обратилась Сумская к человеку, подарившему ей эти цветы.
Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".
Также Politeka писала, что 54-летняя "Роксолана" Ольга Сумская показала, как сейчас выглядит без косметики: фото