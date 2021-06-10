Актриса и певица Дженнифер Лопес во время прогулки перед тренировкой озадачила выбором наряда

Вокруг популярной исполнительницы не утихает шумиха, вызванная ее расставанием с Алексом Родригесом и возможным началом новых отношений с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. В это же время сама Лопес не забывает уделять внимание своим проектам, готовится к концертам и показывает свою косметику.

Запустив собственную линейку по уходу за кожей, звезда начала все чаще появляться на улице между тренировками. Занимаясь даже по праздникам, Лопес желает доказать: даже в 51 год можно выглядеть хорошо. Тем не менее, не всегда ее любовь к трендовой одежде и спортивным образам играет на руку.

«51-летняя Дженнифер Лопес спешит на тренировку в Лос-Анджелесе🤩», - сказано под фото, представленными в Инстаграм.

Именно эти кадры смутили аудиторию, ведь артистка в малиновых лосинах и свободной майке выглядела не особо привлекательно:

«Сильно лосинки натянула 🙈; Лосины сидят нормально, это уже просто свисает🙈; В таком возрасте показывать это самое в лосинах, уже дурной тон)) туника ей тут не помешала бы) а так огонь тетка!; А она фору даст 20-ти летним)); Чемодан на коротких ножках; Если бы не написали, что это она, то можно было бы подумать, что это обычная тётка в помятой футболке…; Пора бы ей уже сменить стиль одежды; Она душу дьяволу продала,что ли ?».

Тем не менее, далеко не всегла Лопес выглядит провально. Обычно даже на прогулке Дженнифер способна доказать, что она в принципе хорошо следит за собой. Своим телом Лопес одержима давно, потому и следует ряду правил по уходу. Как подмечает артистка, на тренировки надо ходить с бутылкой воды и после занятий нельзя забывать о питании организма.

На серии недавних кадров видно, что и без майки артистка очень соблазнительна в простом топе и бриджах. Причем пресс Лопес даже не скрывает, ради таких форм она тренируется даже в праздники и еще ходит дополнительно на танцы.

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