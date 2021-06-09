Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась радостной новостью с супругом в Инстаграм

Даша и Никита после шоу начали активно вести свои страницы в Инстаграм, поэтому большинство кадров из жизни они сопровождают своими замечаниями, размышлениями о жизни и просто радостными моментами.

Одним из счастливых моментов стало приобретение машины, которую они с Никитой ждали, специально к рождению сына. Уже через пять недель их ребенок должен появиться на свет, поэтому пара не только готовит дом, но еще и взяла семейный автомобиль.

«Семь месяцев ожидания и вот.. ОНА У НАС🔥2021 года. Только из салона. Сделанная под заказ. Несмотря на то, что произошло маленькое недоразумение и салон машины оказался черный, а не бежевый, который я очень хотела — это даже к лучшему 🤍» - написала Даша.

Поклонники порадовались за пару: «Поздравляю, это кайф-кайф-кайф; Юхууу! Поздравляю! 🔥; Цвет салона вдвойне оцените после рождения сына)); Поздравляем вас🔥; Поздравляю!!!!🔥; Ребята, вы молодцы😀 поздравляю 🥳; Пусть машина прослужит вам долго🔥; Супер!!! Поздравляю👏».

Также ранее Даша поделилась секретом счастливых отношений – и это, по ее мнению, любовь. "Построить крепкие отношения – задача не из легких. Нужно чувствовать своего любимого человека и быть с ним на одной волне. Но это вовсе не значит, что нужно совпадать на все 100%. Пожалуй, есть два самых популярных мнения об отношениях.

Кто-то считает, что притягиваются противоположности. Остальные топят за совпадение по всем фронтам. У нас с Никитой полнейший симбиоз, который только усиливается. Кайфовые, зрелые и гармоничные отношения строятся на большой любви. А она у всех разная, непонятна одним, но откликается в сердцах других", - написала Квиткова.

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