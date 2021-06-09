Украинская группа Go_A, которая завоевала пятое место на «Евровидении-2021», впечатлила новыми рекордами
Как сообщает Politeka.net, на официальной Instagram-странице Евровидения в Украине сообщили, что хит Go_A «Шум» вытеснил легендарный хит "Плакала" группы KAZKA в Spotify, став самым популярным и прослушиваемым украиноязычным хитом в мире.
Солистка Go_A за весьма короткое время сумела обойти хит KAZKA, приблизившись к популярной песне Насти Каменских «Elefante», которая занимает в рейтинге хитов украинского производства второе место. Первое место занимает хит MARUV «Grunk Groove».
В комментариях поклонники творчества молодой группы оставили массу положительных отзывов.
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«Шумим», «Плакала» была искусственно распиарена, а «Шум» органично! Поэтому он не надоедает. Тем более, у нас несколько версий», «Стыдно, что в топ-3 есть Elefante», «Сегодня проверяла польские чарты на Спотифи. Народ, наш Шум перегнал такие их легендарные хиты!», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Go_A триумфально выступила на «Евровидении-2021». По результатам голосования зрителей украинская группа заняла второе место. Правда, из-за низких оценок профессионального жюри, группа оказалась лишь на пятом.
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