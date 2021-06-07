Фронтвумен Go_A Катя Павленко видала, як насправді змінилося її життя після " Євробачення 2021"
Як відомо, українці go_a повернулися з Роттердама з 5-м місцем і тріумфом, який навіть самі не очікували. Їх шедевральна пісня Shum викликала фурор не тільки на глядачів, а й на інших учасників конкурсу. Павленко розкрила деталі для українського глянцю Vogue, як змінилося її життя після Міжнародного вокального конкурсу.
"Многі. По-перше, змінилося ставлення людей. Мене часто впізнають на вулиці. Нещодавно я вийшла з дому і зрозуміла, що мене чекають школярі — вони дізналися в сторіз, де я живу, і чекали мене вранці на вулиці. Кожен раз дивуюся таким сюрпризам і не можу до цього ніяк звикнути... Мене це досі дивує. І особливо те, що пишуть в соцмережах", - сказала Катя.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Кароль у короткому топіку і яскравій спідниці задала моду на літо: "Бісити всіх"
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Раптово обірвалося життя відомого українського актора, був зовсім молодим: "Боже, як шкода"
Моторошна аварія забрала життя людей: деталі та фото з місця ДТП на українській трасі
За словами Каті, наприклад, старше покоління приписує одне, а молодше — інше. Хтось, наприклад, вигадав цілий роман з вокалістом італійського гурту Måneskin, які перемогли в Євробаченні. Цікаво спостерігати...
Солістка Go_A зізналася, що з'явилося багато запрошень до Європи, також багато концертів заплановано по Україні. Намагаємося це систематизувати. Плюс мене ще почали запрошувати в якості спікера на різні заходи з мотивуючими виступами. І є пропозиції від європейських лейблів.
Нагадаємо, що рідна людина виставила солістку "Go_A" з мамою за двері, подробиці: "Вимітайтеся звідси"
Як повідомляла Politeka, українці go_a порвали зал "Євробачення", кадри і подробиці тріумфу: "Європа коронувала свою королеву"
Також Politeka писала, що солістка Go_A Павленко розповіла про поцілунок з переможцем "Євробачення" і закулісся: "було весело"