Фронтвумен Go_A Катя Павленко видала, як насправді змінилося її життя після " Євробачення 2021"

Як відомо, українці go_a повернулися з Роттердама з 5-м місцем і тріумфом, який навіть самі не очікували. Їх шедевральна пісня Shum викликала фурор не тільки на глядачів, а й на інших учасників конкурсу. Павленко розкрила деталі для українського глянцю Vogue, як змінилося її життя після Міжнародного вокального конкурсу.

"Многі. По-перше, змінилося ставлення людей. Мене часто впізнають на вулиці. Нещодавно я вийшла з дому і зрозуміла, що мене чекають школярі — вони дізналися в сторіз, де я живу, і чекали мене вранці на вулиці. Кожен раз дивуюся таким сюрпризам і не можу до цього ніяк звикнути... Мене це досі дивує. І особливо те, що пишуть в соцмережах", - сказала Катя.

За словами Каті, наприклад, старше покоління приписує одне, а молодше — інше. Хтось, наприклад, вигадав цілий роман з вокалістом італійського гурту Måneskin, які перемогли в Євробаченні. Цікаво спостерігати...

Солістка Go_A зізналася, що з'явилося багато запрошень до Європи, також багато концертів заплановано по Україні. Намагаємося це систематизувати. Плюс мене ще почали запрошувати в якості спікера на різні заходи з мотивуючими виступами. І є пропозиції від європейських лейблів.

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