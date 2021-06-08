Фронтвумен Go_A Катя Павленко забралася на край даху в столиці і налякала фанатів
Як відомо, українці go_a повернулися з Роттердама з 5-м місцем і тріумфом, який навіть самі не очікували. Їх шедевральна пісня Shum викликала фурор не тільки на глядачів, а й на інших учасників конкурсу. Павленко показала неймовірні види з висоти пташиного польоту на своїй сторінці в Instagram.
"Хлопці, я в Києві", - сказала Катя, звернувшись до фанатів.
На відео можна помітити колег Каті по сцені і Подільський мостовий перехід, який споруджується в Києві через річку Дніпро і Десенку і повинен з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка і Райдужний масив.
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На наступній сторіз Катя в цікавому костюмі чорного кольору забралася на самий край даху і розкинула руки, як на Титаніку. Співачка позує вся в чорному-облягаючих джинсах і чорній накидці. На відео чутно сильний вітер і видно церкву.
Катя також пограла руками на камеру, але при цьому не сказала Ні слова.
Нещодавно солістка Go_A зізналася, що з'явилося багато запрошень до Європи, також багато концертів заплановано по Україні. Намагаємося це систематизувати.
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