Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина рассказала о переезде в Киев

Как сообщает Politeka.net, блогерша Кристина Решетник у себя в Инстаграм поделилась свежим фото, на котором позировала в красивом платье с узорами. Женщина решила вспомнить свою юность, и рассказала поклонникам, как уезжала из дома в Киев.

«Когда мне было 16 лет, я как раз почти в это время заканчивала школу. Поступала в Киев в Шевченко. Новые друзья, переезд в столицу - было страшно, но в то же время так интересно. Помню, что мои родители, чтобы поддержать меня перед таким важным шагом, подарили новенький супер-модный телефон. Сказать, что у меня был шок - ничего не сказать. В тот момент, мне показалось, что Киев таки покорен», - поделилась воспоминанием Кристина.

Отметим, что Кристина и Григорий Решетники вместе с 2010 года. Девушка на 6 лет младше своего мужа. Вместе они воспитывают троих детей.

Ранее мы писали, что Кристина Решетник поделилась кадром с мужем. На фото парочка была запечатлена в интересной локации под открытым небом. Перед камерой красотка появилась в стильном образе.

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