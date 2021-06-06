Телеведучий і його сім'я нарвалися на компліменти

Відомий український шоумен, ведучий популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав дружину і дітей

Вже понад 10 років подружжя Григорій і Христина Решетник разом, повідомляє Politeka.net. Подружжя виховує трьох дітей Івана і Дмитра, і наймолодшого - Олександра.

Сім'я часто проводить час разом, і ділиться кадрами в Instagram.

Так, Христина Решетник опублікувала фото, на якому позувала разом з чоловіком і дітьми. Сімейство вбралося у все біле і вишикувалося в профіль, дивлячись в одну точку.

Фото вийшло милим і оригінальним.

"Це фото - магічне! Коли дивлюся на нього, аж мурашки - скільки красивих дітей ми з коханим народили ❤️", - написала Христина.

За півгодини публікація зібрала близько 6000 лайків і багато коментарів. Знімок оцінила сама прима-балерина Катерина Кухар з "Танців з зірками", написавши:"😍 😍 😍".

"Боже! Яке фото бомбічне ❤️", "дуже сильно"," а носики то мамині))", " Ваууу😮 добре придумано ... 🔥 ", "Клас", " Вау❤️", " це дуже красиво 😍", " дуже круте фото! 🔥 ", "Люблю", " і все ж хотілося б, щоб в кінці була дівчинка, ось була б моделька!", "Дуже гарне і магічне фото !!! 😍 ", "Клас"," неймовірне ✨ 🔥 сімейне фото😍 😍", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, за словами Христини Решетник, її чоловік активно допомагає їй з дітьми. За словами дівчини, чоловік і підгузник поміняє, і спати укладе, і погуляє.

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