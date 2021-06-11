В сети появились свежие фото и видео с выступления Олега Винника, на которых его можно увидеть в стильном образе
Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист Олег Винник после "Голоса країни" отправился с концертами в разные города Украины, чтобы порадовать своих "волчиц". Недавно в соцсети Instagram один из фанатов выложил кадры с вступления Винника на концерте премии "Украинская песня года". На кадрах артист поразил поклонников не только пением, но и отличной физической формой.
Как известно, Олег частый посетитель тренажерных залов, он в своих 47 лет тщательно следит за фигурой и дат себе физическую нагрузку, чтобы подкачать мышцы и держать себя в тонусе.
Как видно, Винник вышел на сцену в стильном образе – на нем узкие черные брюки и оригинальный темный пиджак с блестящими элементами на рукавах. Завершают образ модные ботинки на небольших каблуках. Надо сказать, что Олег просто поразил своих "волчиц", как в зале, там и в соцсети – они принялись активно обсуждать кадры его выступления комментариях.
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"Украинская песня года не может состояться без прекрасного пения маэстро, @olegg.vynnyk, спасибо, масса удовольствия", - подписал свою публикацию фанат. А другие пользователи принялись активно ее комментировать: "Какой красивый", "Наше любимое солнышко", "Какое красивое фото и какие красивые мужчины. Не лучшие, невероятные", "Приятно каждый день видеть такие чудесные воспоминания", "Приятные воспоминания", "Какой красивый Олег", "Очень красивые", - пишут в комментариях к фото и видео и Винником.
Напомним, Олег Винник, выйдя на сцену с "тайной женой", покорил романтичным жестом: "Как это мило".
Как сообщала Politeka, Олег Винник заставил сердца "волчиц" биться чаще, кадры флирта: "Думала, он поцелует".
Также Politeka писала, Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто".