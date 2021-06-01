На концерті Олега Винника у Вінниці сталася неприємна ситуація, з якої він блискуче вийшов
Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Олег Винник після "Голосу країни" відправився з концертами в різні міста України. Незмінною супутницею артиста на гастролях залишається загадкова бек-вокалістка Таюне, яку називають його "таємною дружиною". Нещодавно на одній з фан-сторінок, присвячених Таюне, опублікували кумедне відео казусу, який стався на концерті артиста у Вінниці.
Виявилося, що під час виступу Олега, раптово пропав звук, і все це прямо на сцені перед багатотисячним залом. Треба сказати, що артист майстерно вийшов зі становища – він почав співати в один мікрофон з "таємною дружиною" Таюне. Треба сказати, що такий маневр викликав бурхливу реакцію вовчиць, як в залі, так і в коментарях до відео в соцмережі. Треба сказати, що Винник і Таюне дійсно виглядають, як закохана парочка, а після цього відео багато і справді повірили, що вони чоловік і дружина.
"У Вінниці на концерті українського виконавця Олега Винника вирубався звук, через що артисту довелося ділити мікрофон та інейри зі своєю бек-вокалісткою і за сумісництвом дружиною - Таюне, щоб доспівати пісню", – йдеться у підписі до відео на YouTube.
Наречений-мільйонер відвіз єдину внучку Софії Ротару, кадри зачаровують: "Мріяла про це"
Вибухнув надувний батут, на якому гралися діти: за життя двох дівчаток борються лікарі, кадри
Настя Каменських в ниточках бікіні показала свої найапетитніші місця: "Кров з молоком"
"Реанімували 45 хвилин": в Одесі обірвалося життя онука Олега Філімонова, деталі
Екс-"холостяк" Заливако з заклеєним лобом показав свої веселі будні з Богдан: "Роги вже відпали?"
У коментарях до цього ж ролику в Instagram шанувальники почали активно обговорювати цей казус: "Як красиво просто", "Який гарний казус, співають в один мікрофон", "Як це мило", "Шик", "Обожнюю", "Найкращі", "Олег молодець, не розгубився".
Нагадаємо, Олег Винник, вийшовши на сцену з "таємною дружиною", підкорив романтичним жестом: "Як це мило".
Як повідомляла Politeka, Олег Винник змусив серця "вовчиць" битися частіше, кадри флірту: "Думала, він поцілує".
Також Politeka писала, Винник на гастролях засвітився зі своєю "таємною дружиною" Таюне, з'явилися кадри: "Неймовірно круто".