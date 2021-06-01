На концерті Олега Винника у Вінниці сталася неприємна ситуація, з якої він блискуче вийшов

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Олег Винник після "Голосу країни" відправився з концертами в різні міста України. Незмінною супутницею артиста на гастролях залишається загадкова бек-вокалістка Таюне, яку називають його "таємною дружиною". Нещодавно на одній з фан-сторінок, присвячених Таюне, опублікували кумедне відео казусу, який стався на концерті артиста у Вінниці.

Виявилося, що під час виступу Олега, раптово пропав звук, і все це прямо на сцені перед багатотисячним залом. Треба сказати, що артист майстерно вийшов зі становища – він почав співати в один мікрофон з "таємною дружиною" Таюне. Треба сказати, що такий маневр викликав бурхливу реакцію вовчиць, як в залі, так і в коментарях до відео в соцмережі. Треба сказати, що Винник і Таюне дійсно виглядають, як закохана парочка, а після цього відео багато і справді повірили, що вони чоловік і дружина.

"У Вінниці на концерті українського виконавця Олега Винника вирубався звук, через що артисту довелося ділити мікрофон та інейри зі своєю бек-вокалісткою і за сумісництвом дружиною - Таюне, щоб доспівати пісню", – йдеться у підписі до відео на YouTube.

У коментарях до цього ж ролику в Instagram шанувальники почали активно обговорювати цей казус: "Як красиво просто", "Який гарний казус, співають в один мікрофон", "Як це мило", "Шик", "Обожнюю", "Найкращі", "Олег молодець, не розгубився".

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