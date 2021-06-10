Известная певица Тина Кароль поразила фанатов видом в латексных штанах

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой приписывают продолжительный роман с молдавским артистом Даном Баланом, часто радует фанатов яркими фото и видео из своей жизни в соцсети Instagram. Недавно звезда опубликовала необычную фотографию, на которой появилась в ярком образе и вызвала бурную реакцию среди поклонников.

Как видно, на новом снимке Тина запечатлена в интересной светлой локации, она стоит в оригинальной позе и игриво смотрит в объектив. Перед камерой артистка появилась в крошечном светлом топике и узких черных брюках, этот наряд красиво подчеркнул изящные формы певицы, правда ее худые ноги немного озадачили фанатов. Свой образ звезда дополнила оригинальной косынкой из собственной коллекции, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подпсии к фотографии Кароль написала украинцам: "Привет". Пользователи тут же кинулись обсуждать новое фото артистки, засыпая ее комплиментами, некоторые подметили, что в похожих латексных штанах любит ходить Дан Балан. "От белой королевы до черной", "Лучшая бунтарка", "Боже, ты прекрасна", "Это, видимо, у вас с Даном семейное", "Штаны огонь, кажись семейное", "Привет. Тин, можно просьбу? Покорми Дана, пожалуйста", "Эра высокого стиля", "Самая красивая", "Хулигантина, привет", - пишут в комментариях.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".