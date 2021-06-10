Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво анонсировал съемки нового сезона

Уже 10 лет известный ресторатор остается бессменным судьей популярного украинского проекта, пишет Politeka.net. Эктор полюбился зрителям, с которыми регулярно делится секретами приготовления разных блюд, а также кадрами из своей жизни.

Сейчас на страницу Эктора в Инстаграм подписан один миллион пользователей сети.

В своем новом посте судья проекта рассказал о съемках нового сезона "Мастер Шеф" и поинтересовался в украинцев, ждут ли они новый сезон.

"Уже завтра мы начинаем съемки нового "Мастер шеф". 11 сезон любителей 🧑🏼🍳 И весь мой инстаграм превратится в съемочную площадку. А потому сегодня хочу оставить в ленте фото из отпуска, где я счастлив и спокоен мечтаю о талантливых участниках и вкусных блюдах", - рассказал ресторатор, спросив, ждут ли они новый сезон.

К слову, на фото судья шоу сверкнул в деловой одежде - рубашке и брюках.

Пост за два часа получил почти 4000 лайков и много комментариев.

"Желаю УДАЧИ❤️ судьям, всей съемочной площадке, организаторам, участникам- аматорам🔥!!! А мы будем ждать 11й, новый сезон!!!! 👏🔥🔥🔥 ", " Очень жду новый сезон! Обожаю вас и Мастер-шеф!❤❤❤ ", " А как-же конечно же ждём 🔥🔥🔥👏👏😍 ", " Эктор красавец!Прекрасные фото!😍 ", " Ждем с нетерпением обязательно будем смотреть ", - написали пользователи сети.

Напомним, в одном из интервью Эктор рассказал, что занимается спортом примерно четыре раза в неделю, и даже во время отдыха старается найти в зал, чтобы пойти на тренировку.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" насмешил кадрами с Ксенией Мишиной, Джамалой и другими звездами: видео.

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