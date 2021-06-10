Юморист Александр Эллерт показал забавные кадры с Ксенией Мишиной во время занятий йогой

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина нашла свою любовь на популярном проекте "Холостячка". Избранником звезды стал юморист Александр Эллерт. После реалити-шоу пара начала жить вместе и теперь они почти неразлучны. Судя по фото в соцсетях, влюбленные побывали в Карпатах, где занялись активным отдыхом.

Так, в своих Instagram-сторис Александр выложил забавное видео с Ксенией, на котором она занимается йогой, сам же остался за кадром. Как видно, актриса рядом с другими людьми сидит в сложной позе во время занятий, при этом все ее впечатления от йоги – на лице. Лицо у заезды буквально перекошенное и сильно удивленное. "От йоги есть своя побочка", - подписал кадр Эллерт.

Юморист также показал видео, на котором они с Мишиной сидят на природе и аппетитно поедают персики. Забавно, но здесь у актрисы тоже перекошенное лицо, скорее всего из-за кислого фрукта. Похоже, парочка весело проводит время среди украинских гор.

Напомним, Эллерт и Ксения Мишина устроили себе романтику с "пледиком" посреди леса: "Жалко барсучка".

Как сообщала Politeka, Эллерт поведал о кардинальных переменах в жизни после "Холостячки": "И это ты еще не женился".

Также Politeka писала, Эллерт в отпуске посмеялся над Ксенией Мишиной в постели, личные кадры: "Опаздывает".