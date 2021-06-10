Известная украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась в командировку за границу вместе с мужем

Пара улетела в Турцию, а сейчас активно делится кадрами своего времяпрепровождения, передает Politeka.net. В частности, Катя Осадчая совмещает работу с отдыхом.

На новых кадрах ведущая передачи "Світське життя" позировала в компании известно фотографа Сони Плакидюк и певицы Даши Астафьевой. Последняя вместе с Осадчей померилась длиной ножек в платье с длинным разрезом. Такой красоте позавидует певица Оля Полякова.

Выглядели все трое очень ярко и привлекательно. Видимо, Катя решила снять с двумя звездами очередной выпуск своей программы.

"Девочки", - подписала кадр ведущая.

На других кадрах в своих сторис Осадчая показала, как отдыхает на пляже, а позже и за столиком кафе с тремя коктейлями.

"Красоточка", - подписала снимок автор фото.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Катя Осадчая не так давно объявила о своей третьей беременности. Вместе с мужем, Юрием Горбуновым, она уже воспитывает общего сына, Ивана. Также телеведущая - мама старшего сына, Ильи.

Однажды Катя рассказала, какими принципами руководствуется в воспитании старшего сына. По словам звезды, она вместе с отцом ребенка объясняла Илье все сложные моменты, и категорически ничего ему не запрещали.

К слову, в этом году Илья уже окончил Киевскую частную международную школу.

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