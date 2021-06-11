Певица Алина Гросу растрогала поклонников милым фото с друзьями, которые украсили ее день рождения

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая несколько месяцев назад развелась с мужем Александром Комковым, часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась с поклонниками очаровательным фото, на котором показала, сколько друзей поздравило ее с днем рождения.

Оказалось, что свой день рождения Алина провела в кругу друзей – они все вместе сфотографировались, скорее всего, на фоне вечернего Днепра. На новом фото, которое показала артистка, она запечатлена в центре звездной компании. Так, на снимке певец Виталий Козловский, певица Камалия, родители Гросу и любимый мужчина.

Вместе с 37-летним российским актером Романом Полянским, с которым Алине Гросу долгое время приписывают отношения, пара стоит нежно обнявшись, а он целует ее в щечку.

В подписи к фото Гросу поблагодарила друзей з свой шикарный день рождения: "Друзья мои, спасибо вам за ваши поздравления, за столько приятных и красивых слов, за то что нашли время, за невероятный подарок - вашу любовь! Я ценю то, что наша дружба проверена годами и мы уже столько лет вместе, за искренность и преданность🤗🤗🤗 Мои дорогие подписчики, вы тоже мои друзья и каждый ваш комментарий, каждое ваше сообщение я прочла, запомнила, дорожу и храню у самого сердца❤️❤️❤️ спасибо, что я не одинока! Спасибо, что мне есть ради кого и чего жить! Спасибо, что вдохновляете, спасибо что поддерживаете и что верите в меня❤️❤️❤️ И спасибо моей семье и моим любимым родителям - вы моё счастье и моя гордость. Спасибо, my love, за чудеса, за волшебное прошлое, настоящее и будущее!!!💋".

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