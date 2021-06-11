Певица Алина Гросу растрогала поклонников милым фото с друзьями, которые украсили ее день рождения
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая несколько месяцев назад развелась с мужем Александром Комковым, часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась с поклонниками очаровательным фото, на котором показала, сколько друзей поздравило ее с днем рождения.
Оказалось, что свой день рождения Алина провела в кругу друзей – они все вместе сфотографировались, скорее всего, на фоне вечернего Днепра. На новом фото, которое показала артистка, она запечатлена в центре звездной компании. Так, на снимке певец Виталий Козловский, певица Камалия, родители Гросу и любимый мужчина.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Зарядка для телефона уничтожила квартиру в Одессе: последствия пожара показали на видео
Очаровательная "жена" Олега Винника, о которой он умалчивает, завела публику не хуже мужа: "Бесподобная"
Кароль заставили краснеть, подловив ее за кулисами с Даном Баланом: "Вы вместе?"
В Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП: медики спасают ему жизнь
Вместе с 37-летним российским актером Романом Полянским, с которым Алине Гросу долгое время приписывают отношения, пара стоит нежно обнявшись, а он целует ее в щечку.
В подписи к фото Гросу поблагодарила друзей з свой шикарный день рождения: "Друзья мои, спасибо вам за ваши поздравления, за столько приятных и красивых слов, за то что нашли время, за невероятный подарок - вашу любовь! Я ценю то, что наша дружба проверена годами и мы уже столько лет вместе, за искренность и преданность🤗🤗🤗 Мои дорогие подписчики, вы тоже мои друзья и каждый ваш комментарий, каждое ваше сообщение я прочла, запомнила, дорожу и храню у самого сердца❤️❤️❤️ спасибо, что я не одинока! Спасибо, что мне есть ради кого и чего жить! Спасибо, что вдохновляете, спасибо что поддерживаете и что верите в меня❤️❤️❤️ И спасибо моей семье и моим любимым родителям - вы моё счастье и моя гордость. Спасибо, my love, за чудеса, за волшебное прошлое, настоящее и будущее!!!💋".
Напомним, Гросу в распахнутом платье пообещала украинцам невероятный сюрприз: "Будет горячо и жарко"
Как сообщала Politeka, Разведенная Гросу в кружевном черном платье вскружила головы мужчин: "Эталон женственности".
Также Politeka, Разведенная Алина Гросу впервые разоткровенничалась о новом возлюбленном: "Он спас меня..."