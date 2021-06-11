Популярная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) показала кадры с разбитой машиной

Артистка сейчас активно развивает свою сольную карьеру, пишет Politeka.net. 10 лет певица выступала в группе "Время и Стекло", но решила идти дальше и недавно выпустила мини-альбом, а также дала свой первый сольный концерт.

В этот раз артистка похвасталась премьерой клипа "Почему" на своей странице в Инстаграм, удивив фанатов кадрами. В клипе запечатлено страшное "ДТП" - авто рухнуло с моста, а Надя лежала в крови на асфальте.

"Представляю вам мой новый сингл и клип. Горжусь этой работой, она для меня является по-настоящему особенной💔 ПОЧЕМУ", - написала Дорофеева.

Дорофеева открыто говорит о чувствах и переживаниях в своих текстах и музыке, а расставание в своей жизни переживал каждый.

"Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые играют по радио, про тебя. Внутри борются люблю/ненавижу, а в голове один и тот же вопрос «ну почему так?». Ты попадаешь в капкан чувств… Конец отношений ощущается как катастрофа, что мы и показали в этом клипе. Именно такой меня увидел режиссер Леонид Колосовский", - говорит Дорофеева о клипе.

За день кадры собрали более 26 тысяч просмотров и много комментариев.

Свои комплименты оставили Дорофеевой продюсер Потап, певица Оля Полякова и телеведущая Леся Никитюк: " Я люблю писать с тобой 😘😘😘", "🔥 Очень классная песня😍", "Клааааас❤️❤️❤️❤️очень круто🔥".

"Зачем было так пугать😂 мы подумали что хэппи энда и вправду не будет😂", " с премьерой любимая❤️клип офигенный и песня классная😍🙌❤️ ", "Песня Кайф , песня уже не выходить с головы не могу перестать её слушать. Надя это нереально ♥️ ", "Очень понравились твои образы в клипе , вауу🔥 ", "Песня и клип до мурашек, я не могу перестать слушать эту нереальную песню 💔🔥", "Ну почему все без тебя не так?", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап в интервью " Зірковому шляху" рассказал, что Надя Дорофеева созрела к своему сольному проекту, а ее уже бывший коллега Позитив – мощный крутой автор, композитор и молодой продюсер, который также продолжит развиваться.

Напомним, Дорофеева и Позитив впервые после распада "Время и Стекло" встретились на сцене: "Подарок для всех поклонников!"

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".