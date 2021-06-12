В сети появился архивный кадр Дана Балана в компании его коллег по "Голосу країни"

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, который недавно опроверг слухи о романе с украинской дивой Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который тщательно следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту, опубликовали милый кадр, который, судя по всему, был сделан во времена девятого сезона "Голосу країни", ведь на нем Дан запечатлен с коллегами-судьями шоу.

На снимке видно, что Балан вместе с Монатиком и Потапом запечатлены в темном лифте. Все они и еще один мужчина, смотрят в камеру и мило улыбаются в объектив. Особенно забавно выглядит Потап, котором пришлось выгнуться, чтобы влезть в кадр.

В подписи к фотографии написали: "А вы помните, как все начиналось?". Надо сказать, что этот снимок вызвал фурор в комментариях, пользователи начали активно обсуждать публикацию, отмечая, что на фото не хватает Тины Кароль, которая также была в составе тренеров этого сезона вокального шоу. "Тогда я ещё не знала, что все будет настолько волшебно", "Лучшие из лучших", "А начиналось так красиво", "Просто чудесно", "По моему мнению, самый лучший сезон, он был таким душевным", "Это самое лучшее воспоминание", "Там кое-кого не хватает", "Какие Вы все классные", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, "доказательства" романа Дана Балана и Тины Кароль всплыли в Сети: "Это точно не игра"

А еще Politeka писала, Дан Балан, раскрыв, что у них произошло с Кароль, объявил о новом шансе: "Последний романтик..."

Также Politeka сообщала, что мама Дана Балана устроила Кароль сюрприз, внезапно появившись на сцене.