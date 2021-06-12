Финалистка шоу "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Юля "Зайка" Бельченко рассказала, как отходит от шоу
На странице проекта в Инстаграм появилось небольшое видео-интервью, в ходе которого девушка ответила на интересующие фанатов вопросы, передает Politeka.net.
В частности она рассказала об отношениях с одной из участниц.
«С Розали я не поддерживаю связь, наши дружеские отношения закончились еще на проекте. Для меня, как на проекте, так и после него, было очень много неприятных открытий, поэтому таких людей я, рядом с собой, видеть не хочу», - заявила девушка.
Также Юля призналась, что все еще обижена на Михаила.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Всплыла новая информация о пропавшем офицере из Одессы: "Мог быть шпионом"
Экс-жена Позитива рассказала правду о разводе, ему это может не понравиться: "Мы с Лешей..."
Настя Каменских в одежде не по размеру поразила видом на домашних кадрах: «У Потапа забрала?»
Внезапно не стало украинской певицы, болезнь оказалась сильнее: "Врачи диагностировали..."
«Я нашла в себе силы, чтобы решиться отпустить в себе Мишу, но для того, чтобы этот вопрос не вызывал у меня эмоции, мне, конечно, нужно время. Сейчас еще присутствует обида, злость, разочарование в этом человеке. Думаю, со временем я все-таки смогу принять эту ситуацию и полностью освободиться. Честно, я не знаю (остались ли чувства к Мише). И думать, честно говоря, об этом мне неприятно», - рассказала она.
Как известно, в финальной серии шоу «Холостяк», которую показали зрителям 28 мая 2021 года, Михаил Заливако провел три свидания с оставшимися девушками - Розали, Аней и Юлей "Зайкой". Еще в Киеве он попрощался с Розали, а с другими - отправился в Дубаи.
Именно там и состоялась последняя церемония. Михаил сказал, что на протяжении всего проекта чувствовал себя с Юлей как пара, но впоследствии он понял, что не испытывает к ней любви.
Напомним, что "Холостяк" Заливако обеспокоил печальным видом рядом с Анной Богдан.
А еще Politeka писала, что экс-фаворитка "Холостяка" Юлия Зайка в цветах вместо одежды показала новую себя.
Также Politeka сообщала, что исхудавшая на "Холостяке" Зайка эффектно появилась перед Заливако на пост-шоу.