Финалистка шоу "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Юля "Зайка" Бельченко рассказала, как отходит от шоу

На странице проекта в Инстаграм появилось небольшое видео-интервью, в ходе которого девушка ответила на интересующие фанатов вопросы, передает Politeka.net.

В частности она рассказала об отношениях с одной из участниц.

«С Розали я не поддерживаю связь, наши дружеские отношения закончились еще на проекте. Для меня, как на проекте, так и после него, было очень много неприятных открытий, поэтому таких людей я, рядом с собой, видеть не хочу», - заявила девушка.

Также Юля призналась, что все еще обижена на Михаила.

«Я нашла в себе силы, чтобы решиться отпустить в себе Мишу, но для того, чтобы этот вопрос не вызывал у меня эмоции, мне, конечно, нужно время. Сейчас еще присутствует обида, злость, разочарование в этом человеке. Думаю, со временем я все-таки смогу принять эту ситуацию и полностью освободиться. Честно, я не знаю (остались ли чувства к Мише). И думать, честно говоря, об этом мне неприятно», - рассказала она.

Как известно, в финальной серии шоу «Холостяк», которую показали зрителям 28 мая 2021 года, Михаил Заливако провел три свидания с оставшимися девушками - Розали, Аней и Юлей "Зайкой". Еще в Киеве он попрощался с Розали, а с другими - отправился в Дубаи.

Именно там и состоялась последняя церемония. Михаил сказал, что на протяжении всего проекта чувствовал себя с Юлей как пара, но впоследствии он понял, что не испытывает к ней любви.

Напомним, что "Холостяк" Заливако обеспокоил печальным видом рядом с Анной Богдан.

А еще Politeka писала, что экс-фаворитка "Холостяка" Юлия Зайка в цветах вместо одежды показала новую себя.

Также Politeka сообщала, что исхудавшая на "Холостяке" Зайка эффектно появилась перед Заливако на пост-шоу.