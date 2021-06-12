Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, впечатлила экстримом на воде

Красотка тщательно следит за своей внешностью, именно поэтому она выглядит значительно моложе своего возраста, передает Politeka.net. Анна не только использует различные средства для поддержания красоты и увлажнения кожи, но также занимается спортом.

На своем недавнем видео в Инстаграм актриса предстала в одном купальнике и впервые попробовала флайборд — вид экстремального спорта, представляющий собой полёты на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключённым к флайборду гидроциклом или создаваемой воздушно-реактивными двигателями, работающими на керосине и прикреплёнными к флайборду.

"Флайборд !!!! Фантастический 🤩 Впервые в жизни флайборд !!!! Фантастическое # keeplearning😂😂😂", - написала Анна.

На видео красотка парит над водой в кепке и спасательном жилете, расставив руки широко, чтобы удержать равновесие.

За полчаса публикация собрала более 1500 просмотров и много комментариев.

"Как красиво: статное телосложение", "Очень красиво!! она прекрасна!!! Как почувствовать себя свободным в чарующей воде", "Если смотреть из своего офиса, сидя за своим столом, я нахожу все это глубоко несправедливым… 😜😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, которые вместе с ней давно переехали в Италию.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".

Также Politeka писала, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поделилась секретом моложавого вида: "Невероятный эффект".



