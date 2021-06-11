Повзрослевшая "бджилка" Алина Гросу лишила фанатов дара речи, продемонстрировав новый образ
Алина, начавшая карьеру в 4 годика, в последнее время радует поклонников "взрывом" творчества. Девушка презентует песню за песней и активно ведет странички в соцсетях. Возможно, на нее так влияют ее новые отношения. Как известно, год назад звезда пережила трудный развод с молодым бизнесменом Александром Комковым, которого обвинила в измене. Сейчас певица встречается с 37-летним актером Романом Полянским и не стесняется показывать свое счастье в Сети.
Так, недавно отметившая 26-летие певица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Гросу в последнее время много экспериментирует с образами. Ради этого кадра девушка превратилась в "хищницу": на ней было леопардовое платье с разрезом от бедра и высокие шпильки.
"Розового много не бывает🤪💖👄 Оцени образ о 1 до 10 😉 #малиновыегубы скоро", - Гросу заинтриговала предстоящей премьерой нового клипа.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"супер 10 😊"
"Алиночка Вау 10❤️"
"Звёздочка😍😍😍"
"Какая красивая ❤️"
"в десяточку!!!!!!!!!"
"Вы очень хорошенькая) смотрю Ваши клипы и получаю истинное удовольствие) удачи Вам"
Ранее мы рассказывали, Гросу в одном из интервью честно ответила на вопрос ведущего, чем "она круче других".
"Я не круче, я просто другая - и все. Во многом: и взглядами какими-то своими на жизнь, и обычностью, простотой какой-то своей. Я не отхожу от себя, я не стараюсь что-то играть, как-то себя по-другому с чем-то ассоциировать... Я вроде человек из шоу-бизнеса, но с другой стороны меня растили абсолютно... ну, я росла в Черновцах, и там обычные люди, для которых шоу-бизнес - это вообще непонятное", - разоткровенничалась певица.
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