Популярная украинская певица Надя Дорофеева ради нового трека кардинально сменила имидж

11 июня экс-солистка "Время и Стекло" выпустила новый клип на песню «Почему».

Артистка призналась, что композиция посвящена эмоциям после расставания. Теперь знаменитость во всю пиарит свою новую работу, не забыв похвастаться, что песня уже вошла в популярные топ-чаты. Об этом она сообщила поклонникам у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Песня «Почему» уже в топ-чартах, клип в трендах . Давайте выше ⚡️⚡️⚡️ 💪», - написала Дорофеева.

Также в микроблоге звезда показала несколько кадров из клипа. Как видно, она кардинально сменила имидж.

Надя появилась перед камерами в белоснежном наряде с мини-топом и широкими штанами, которые она спустила и засветила трусы с высокой талией. Также у нее была прическа с окрашенными розовыми волосами.

Поклонники популярной артистки не прошли мимо и принялись активно комментировать ее внешний вид, некоторые не узнали Надю, перепутав ее с популярный российской блогершей и ведущей программы "Орел и Решка" Настей Ивлеевой. Другие фанаты засыпают Надю комплиментами, отмечая, что сам клип и образы Дорофеевой им очень понравились.

" У. Уровень",

"Капец Надька",

"Я сначала подумала, что это Ивлеева😅",

"Как же тебе подходит этот образ , нереально красиво!🔥😍",

"Дальше только больше!🔥",

"Песня кайф!! Не могу перестать её слушать и смотреть на клип , очень понравились твои образы в этом клипе ! Нереально!🔥",

"Какая же ахеренная песня😍😍 Надюха,тооооп❤️Хитяра просто🔥 💥", - пишут в сети.

Напомним, Дорофеева и Позитив впервые после распада "Время и Стекло" встретились на сцене: "Подарок для всех поклонников!"

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".