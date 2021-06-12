Ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво анонсировал выход нового шоу

Как передает Politeka.net, кадрами он поделился на своей страничке в Instagram.

"Долгожданная премьера лета Мастер шеф. CELEBRITY». Включайте в 21: 00 и получайте свою порцию позитива!", - сообщил повар в подписи к серии фото.

Так, в первом выпуске в кулинарной битве сойдутся звездные блондинки и брюнетки - Оля Полякова, Алина Гросу и Таяна против команды Надежды Мейхер, Ольги Цибульской и Даши Астафьевой.

Судя по всему, главными в своих командах будут Полякова и Астафьева.

"Кто кого?", - поинтересовался Эктор у своих подписчиков.



А вот украинцы в комментариях не сильно обрадовались выходу нового шоу и указали на просчеты организаторов.

"Какой ужас .... превратили шоу о еде на пиар актрисулек! Я все понимаю шоу и т.д, но санитарные нормы есть, работают с пищей, там эти волосы, противно. Можно хоть им прически сделать чтобы это волосы не висело", "Ох, опять хвосты в тарелках", "А распущенны волосы, которые прям с тарелки свисают это нормально для поваров? Я понимаю что МастерШеф за 10 лет из нормальной передачи стал чисто шоу для недалёк, но Эктор вы были иконой поварских стиля, а сейчас это даже стыдно смотреть", - писали в комментариях под постом.

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